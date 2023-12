Cardiol Therapeutics Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Cardiol Therapeutics, ein Unternehmen aus dem Bereich der Arzneimittel, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,79 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher auch insgesamt als schlecht eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Cardiol Therapeutics auf 7- und 25-Tage-Basis als neutral eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 68 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 53,62 liegt. Somit wird das Wertpapier insgesamt als neutral bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,07 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,12 CAD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 zeigt einen Stand von 1,16 CAD, was einem Abstand von -3,45 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.