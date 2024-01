CardioComm Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse der Cardiocomm-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) liegen nahe dem aktuellen Kurs, mit Abweichungen von jeweils 0 Prozent.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 30,82 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt -8,67 Prozent, und Cardiocomm liegt aktuell 41,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren in den letzten Tagen neutral, weshalb Cardiocomm eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Zusammenfassend erhält Cardiocomm somit insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik, die Anlegerstimmung, das Sentiment und den Buzz.

