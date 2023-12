CardioComm Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cardiocomm beträgt derzeit 66,96 und liegt damit 21 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Gesundheitstechnologie von 55. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht insgesamt eine positive Stimmung bezüglich Cardiocomm. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen im Vordergrund stehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien der Gesundheitstechnologie-Branche hat Cardiocomm in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei -12,09 Prozent lag. Dies bedeutet, dass Cardiocomm sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich eine Underperformance von -37,91 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weder bei der Stimmungslage noch bei der Kommunikationsfrequenz. Daher erhält Cardiocomm in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Cardiocomm derzeit überbewertet ist und in Bezug auf die Performance im Vergleich zur Branche und dem Sektor eine Underperformance aufweist. Die Anleger-Stimmung ist jedoch positiv, während das Sentiment und Buzz neutral sind.

