CardioComm Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Cardiocomm hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") eine Unterperformance von 10,44 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt -13,38 Prozent, und Cardiocomm liegt derzeit 19,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cardiocomm derzeit bei 66,96, was über dem Branchendurchschnitt (54,93) liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cardiocomm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 CAD. Der letzte Schlusskurs weicht davon um 0 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist einen ähnlichen Wert auf, und somit erhält die Cardiocomm-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Cardiocomm-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs bei Cardiocomm, was zu einer negativen Differenz von -5,1 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitstechnologie" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cardiocomm eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

