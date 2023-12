CardioComm Aktie: Reine Nervensache!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Cardiocomm liegt mit 66,96 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitstechnologie", was einem Abstand von 22 Prozent entspricht. Dadurch kann die Aktie als günstig betrachtet werden und erhält eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cardiocomm-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25 Tage). Daher wird sie in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Einschätzung für die Cardiocomm-Aktie für die zurückliegenden 50 und 200 Tage neutral, da die Aktie jeweils 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt ist.

Der Branchenvergleich zeigt, dass die Performance der Cardiocomm-Aktie im Vergleich zum Durchschnitt der "Gesundheitstechnologie"-Branche im vergangenen Jahr um 41,52 Prozent niedriger lag. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung in Bezug auf das KGV, den RSI und die technische Analyse, sowie in Bezug auf die Performance im Branchenvergleich.