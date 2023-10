Cardinal Health Quartalszahlen: Umsatz- und Gewinnprognosen im Blickpunkt der Anleger

ARTICLE:

Investoren und Analysten warten gespannt auf die Quartalszahlen des in Dublin ansässigen Unternehmens Cardinal Health, die in 113 Tagen veröffentlicht werden sollen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Cardinal Health Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 20,43 Mrd. EUR wird es nicht mehr lange dauern, bis Cardinal Health seine neuen Quartalszahlen präsentiert. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im 2. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 48,61 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 53,81 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und...