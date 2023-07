Cardinal Health Quartalsbilanz-Vorschau: Positiver Umsatzsprung erwartet, Aktienkurs im Aufwärtstrend

Weitere Suchergebnisse zu "Cardinal Health":

In 110 Tagen wird das in Dublin, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen Cardinal Health seine Quartalsbilanz für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Cardinal Health Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 21,96 Mrd. EUR zählt Cardinal Health zu den großen Playern am Markt. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im ersten Quartal einen starken Umsatzsprung verzeichnen wird. Nach einem Umsatz von 45,02 Mrd. EUR im ersten Quartal 2022 wird ein Plus von +12,80 Prozent erwartet, was einem Umsatz von 49,33 Mrd. EUR entsprechen würde. Auch beim Gewinn prognostizieren Experten eine Veränderung: Hier wird mit einem Anstieg um +20,80 Prozent auf 120,62 Mio. EUR gerechnet.

Auf Jahressicht sind die Prognosen...