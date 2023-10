Cardinal Health: Analysten prognostizieren Aktienanstieg auf 92,75 EUR in 12 Monaten

In den letzten Wochen hat sich der Kurs um -0,58% verändert. Das bedeutet, dass es möglicherweise schwierig sein könnte, in naher Zukunft weiteres Wachstum zu erzielen. Die Analysten sind jedoch optimistisch und gehen davon aus, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten auf 92,75 EUR steigen wird.

Aktionäre sollten jedoch beachten, dass dies nur eine Schätzung ist und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt. Es gibt immer Risiken und Unsicherheiten im Markt, die sich auf den Aktienkurs auswirken können.

Es bleibt abzuwarten, wie sich Cardinal Health in den nächsten Quartalszahlen präsentieren wird. Aktionäre sollten die Entwicklung genau beobachten und ihre Investmententscheidungen sorgfältig abwägen.

Das war der aktuelle Stand bei Cardinal Health. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche an der Börse!