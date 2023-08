Cardinal Health Aktienkurs: Prognose zeigt Wachstum trotz aktueller Stagnation

Weitere Suchergebnisse zu "Cardinal Health":

In den letzten Monaten hat sich der Aktienkurs in einem Aufwärtstrend bewegt, jedoch konnte er in den letzten Wochen nicht weiter zulegen. Die Charttechnik deutet jedoch auf eine mögliche Unterstützung hin.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen von Cardinal Health entwickeln werden und wie die Aktionäre darauf reagieren. Analysten erwarten einen Anstieg des Umsatzes und Gewinns im Vergleich zum Vorquartal. Auf Jahressicht sind sie ebenfalls optimistisch und prognostizieren ein Wachstum sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn.

Es ist wichtig anzumerken, dass diese Informationen nur als Quelle der Information dienen und keine Investmentempfehlungen beinhalten. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Investors, eigene Recherchen durchzuführen und Risiken abzuwägen, bevor Entscheidungen getroffen werden.

Die...