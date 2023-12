Cardinal Health Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die technische Analyse der Cardinal Health-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 89,92 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 100,96 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um +12,28 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 101,12 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,16 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung gegenüber einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über Cardinal Health diskutiert, wobei weder positiven noch negativen Meinungen dominierten. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen rund um Cardinal Health diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der kommunikativen Aktivitäten zeigt, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt acht Signalen (7 Schlecht, 1 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 13,36, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister) von 96 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Cardinal Health aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene erhält.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie sonst über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Cardinal Health-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.