Cardinal Health Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Cardinal Health hat derzeit ein KGV von 13,36, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als günstig angesehen werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Stimmungsbild rund um eine Aktie ist ein weiterer wichtiger Faktor. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung im Internet geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. In Bezug auf Cardinal Health zeigt die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cardinal Health weist kaum Veränderungen auf und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Cardinal Health in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +43,03 Prozent im Vergleich zur Branchendurchschnittsrendite erzielt. Auch im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" lag die Performance deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analystenbewertung für Cardinal Health zeigt eine neutrale Einschätzung auf langfristiger Basis. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Schlecht"-Titel eingestuft, da die Erwartung in Bezug auf das Kursziel eine negative Entwicklung von -13,53 Prozent prognostiziert. Insgesamt vergeben die Analysten daher eine Bewertung von "Neutral" für die Aktie.