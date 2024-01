Cardinal Health Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Cardinal Health ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergab 5 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 40, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating für Cardinal Health.

Die Aktie von Cardinal Health wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 13,36 insgesamt 86 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 97,86 im Segment "Gesundheitsdienstleister". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt +15,29 Prozent. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.