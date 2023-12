Cardinal Health Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktie von Cardinal Health wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 89,06 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (101,1 USD) um +13,52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 100,05 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +1,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Cardinal Health als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 76,83, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 56,22 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist somit "Schlecht".

Analysten schätzen die Aktie von Cardinal Health auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 2 als Gut, 3 als Neutral und 1 als Schlecht eingestuft. Auch auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Schlecht". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 87,17 USD, was einer Erwartung von -13,78 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich hat Cardinal Health in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -17,95 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +59,05 Prozent für Cardinal Health in diesem Vergleich. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,26 Prozent im letzten Jahr, wobei Cardinal Health um 32,85 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.