Cardinal Health Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Messgröße, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von Cardinal Health 13, während vergleichbare Unternehmen in der Gesundheitsdienstleister-Branche im Durchschnitt ein KGV von 95 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Cardinal Health aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist.

Analysten bewerten die Cardinal Health-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 0 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Schlecht" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -13,26 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cardinal Health eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cardinal Health zeigt einen Wert von 77,62, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf technischer Ebene.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cardinal Health eingestellt waren. Dennoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cardinal Health eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Cardinal Health von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cardinal Health-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cardinal Health jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cardinal Health-Analyse.

Cardinal Health: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...