Cardinal Health Aktie: Welche Prognosen für die Quartalsergebnisse am 09.08.2023?

Weitere Suchergebnisse zu "Cardinal Health":

In weniger als zwei Monaten, genauer gesagt in 41 Tagen präsentiert das amerikanische Unternehmen Cardinal Health mit Hauptsitz in Dublin seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal. Doch welche Umsatz- und Gewinnprognosen erwarten die Aktionäre? Und wie ist der Vergleich zur Vorjahresperformance der Cardinal Health Aktie?

Noch genau 41 Tage sind es bis zum Tag X, an dem die Cardinal Health Aktie bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von satten 21,42 Mrd. Euro ihre frischen Quartalszahlen vor Handelsbeginn bekanntgeben wird. Dieses Ereignis wird sowohl von den Aktionären als auch Analysten sehnlichst erwartet. Denn laut aktueller Datenanalysen prognostizieren Expertenhäuser einen signifikanten Anstieg im Umsatz verglichen zu dem des Vorquartals. Während im vierten Quartal des Jahres 2022 ein Umsatzerlös von beachtlichen...