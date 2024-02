Cardinal Health Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Cardinal Health zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 20,54 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird.

Mit einer Dividendenrendite von 1,95 Prozent liegt Cardinal Health derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 2,27%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cardinal Health, mit insgesamt 1 positiven und 12 negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cardinal Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 95,31 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 108,09 USD liegt, was einer positiven Differenz von 13,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert, mit einem gleitenden Durchschnitt von 104,36 USD und einem letzten Schlusskurs auf ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cardinal Health-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.