Cardinal Health Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Cardinal Health liegt bei 51,79, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 33,42 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Cardinal Health von Analysten insgesamt mit 2 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 85,4 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -20,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Cardinal Health in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +59,64 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -18,54 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance von Cardinal Health jedoch 17,91 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cardinal Health 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.