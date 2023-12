Cardinal Health Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Cardinal Health hat sich in den letzten Tagen deutlich von ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt und wird daher kurzfristig als "Gut" eingestuft. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Gut" bewertet. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 2,23 %, was im Vergleich zur Branche der Gesundheitsdienstleister einen geringeren Ertrag bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung in den vergangenen Wochen hat sich deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten überwiegend neutral bewertet, wobei das Kursziel im Mittel bei 85,4 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 106,97 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -20,16 Prozent prognostiziert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.