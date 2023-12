Cardinal Energy Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Cardinal Energy in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Es wurde jedoch deutlich mehr über Cardinal Energy diskutiert als sonst, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Cardinal Energy mit einer Rendite von -7,12 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite mit -4,12 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Cardinal Energy liegt bei 9,73 Prozent, was 63,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche eine durchschnittliche Dividendenrendite von 73% aufweist, wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Cardinal Energy mit einem Kurs von 6,12 CAD derzeit -13,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -13,56 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.