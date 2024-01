WestRock Aktie: Was könnte passieren?

Der Aktienkurs von Westrock hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,04 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt Westrock jedoch 43,65 Prozent unter dem Durchschnitt von 55,69 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt ebenfalls 55,69 Prozent, was bedeutet, dass Westrock aktuell 43,65 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Westrock insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurden. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gibt bisher keine aktuellen Analystenupdates zu Westrock. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 30 USD, was einem Abwärtspotential von -28,33 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen und Westrock erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Westrock als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,85 insgesamt 88 Prozent niedriger liegt als der Durchschnitt im Bereich "Behälter & Verpackung", der bei 95,79 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 33,65 USD, während der Aktienkurs bei 41,86 USD liegt. Dies ergibt einen Abstand von +24,4 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 39,97 USD, was einer Differenz von +4,73 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Westrock-Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.