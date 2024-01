Cardiff Oncology löst Jubelsturm aus!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen können. In Bezug auf Cardiff Oncology wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 29,09 Punkten, was darauf hinweist, dass Cardiff Oncology überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 27,59 ebenfalls an, dass Cardiff Oncology überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine negative Stimmung rund um Cardiff Oncology. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cardiff Oncology insgesamt 1 Analystenbewertungen, wovon 1 "Gut"- und 0 "Neutral"-Meinungen vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 15 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 757,14 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Cardiff Oncology eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Änderung der Stimmungsrate aufweist. Insgesamt wird Cardiff Oncology daher als "Gut"-Wert eingestuft.