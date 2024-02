Cardiff Oncology Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten die Aktie von Cardiff Oncology insgesamt mit einer guten Bewertung von 1, neutralen Bewertungen von 0 und schlechten Bewertungen von 0 bewertet. Daher ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Cardiff Oncology vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,75 USD eine erwartete Kursentwicklung von 757,14 Prozent bedeutet, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Aktie durch die Analysten.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Cardiff Oncology mit einem aktuellen Wert von 57,5 als neutral eingestuft wird, da weder eine Über- noch eine Verkaufssituation vorliegt. Dies gilt auch für den RSI25, der einen Wert von 50 aufweist, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI ergibt also ebenfalls ein "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cardiff Oncology-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +15,13 Prozent, was auch hier zu einer guten Bewertung führt. Gleiches gilt für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem eine Abweichung von +13,64 Prozent vorliegt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Cardiff Oncology eingestellt waren. Es gab mehr positive als negative Tage, jedoch zeigen die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eine überwiegend negative Stimmung. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cardiff Oncology daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Aktie von Cardiff Oncology durch die Analysten und eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.