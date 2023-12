Cardiff Oncology Aktie: Füße still halten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Stimmungsbarometer für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie von Cardiff Oncology diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cardiff Oncology befasst, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Cardiff Oncology-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Cardiff Oncology vor, und die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 15 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 867,74 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,55 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist somit "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Cardiff Oncology-Aktie aufgrund des längerfristigen 200-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält, da der aktuelle Durchschnitt bei 1,51 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,55 USD liegt. Allerdings erhält die Aktie auf Basis des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs (1,55 USD) über dem gleitenden Durchschnitt von 1,19 USD liegt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Aktie von Cardiff Oncology in den vergangenen Monaten nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für Cardiff Oncology führt.