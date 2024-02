Cardiff Lexington Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Cardiff Lexington-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI überkauft, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein insgesamt "Schlecht"-Rating für Cardiff Lexington.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen, dass die Aktie eine mittlere Aktivität hervorbringt und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Entwicklung erfahren, wodurch die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt ergibt sich für Cardiff Lexington in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die charttechnische Entwicklung der Cardiff Lexington-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen darauf hin, dass die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich als eher neutral in den letzten zwei Wochen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.