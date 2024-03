Cardiex Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf seinen Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir haben den RSI von Cardiex anhand des 7-Tage-RSI (62,5 Punkte) und des 25-Tage-RSI analysiert. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Cardiex-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überkauft und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Cardiex von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Cardiex in den letzten Wochen jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Cardiex eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,13 AUD) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,11 AUD) liegen unter dem letzten Schlusskurs, was auf eine negative Entwicklung hinweist.

Insgesamt ergibt sich für Cardiex eine gemischte Bewertung basierend auf verschiedenen Analysen und Indikatoren.