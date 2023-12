Cardiex Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Cardiex zeigt der RSI7 einen Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt ebenfalls bei 50, was bedeutet, dass auch auf 25-Tage-Basis keine Über- oder Unterbewertung vorliegt. Insgesamt erhält die Cardiex-Aktie daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse von Cardiex werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt weist auf einen aktuellen Wert von 0,18 AUD hin, was einem deutlichen Abweichung von -25 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,135 AUD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Cardiex. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,14 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Summe ergibt sich ein "Neutral"-Rating für Cardiex auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aktienkurse kann auch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung berücksichtigen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Cardiex neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung von Cardiex.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz in Bezug auf Cardiex zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Cardiex daher als "Gut"-Wert eingestuft, basierend auf den weichen Faktoren bei der Einschätzung der Aktie.