Cardiex Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für die Bewertung von Aktien. Der RSI misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und liegt aktuell bei 50 für die Aktie von Cardiex. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Erweiterung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher auch hier neutral eingestuft wird.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Cardiex-Aktie im Netz bleibt im üblichen Rahmen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Cardiex-Aktie mit 0,135 AUD derzeit -3,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -28,95 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "neutral" eingeschätzt.

In den sozialen Medien wurde die Cardiex-Aktie in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet. Trotzdem wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher ebenfalls eine "neutral"-Einstufung.