Cardiex Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cardiex eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich hauptsächlich auf positive Themen und es gab keine negativen Kommentare. An sechs Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Cardiex daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Relative Strength Index: Die technische Analyse zeigt, dass die Cardiex-Aktie aktuell mit einem Wert von 100 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls ein überkaufter Wert von 100, was erneut zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Sentiment und Buzz: Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Cardiex-Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat. Daher erhält Cardiex für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung gezeigt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Cardiex somit eine "Gut"-Bewertung.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Cardiex-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,14 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,081 AUD liegt, was einer Abweichung von -42,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -32,5 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Schlecht".