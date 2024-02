Cardiex Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Cardiex liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50. Dies deutet auf eine neutrale Situation hin, die ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cardiex-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,14 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,12079 AUD, was einem Unterschied von -13,72 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,12 AUD, und der letzte Schlusskurs befindet sich nahe diesem Wert (+0,66 Prozent). Dadurch wird die Cardiex-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält sie daher in der Kategorie der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cardiex gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In den letzten Wochen gab es bei Cardiex keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Es kommt zu einer Änderung des Stimmungsbildes, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Cardiex keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cardiex daher in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.