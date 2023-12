Cardiex Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Anlegerstimmung bezüglich Cardiex war in den letzten Tagen überwiegend neutral, wie Diskussionen in sozialen Medien zeigen. Es gab zwei positive und drei negative Tage, während an neun Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Cardiex-Aktie als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) liegen bei 50, was auf eine neutrale Empfehlung hindeutet.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Cardiex-Aktie auf der Basis des gleitenden Durchschnitts von 50 und 200 Tagen mit unterschiedlichen Bewertungen versehen wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,135 AUD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,14 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungs- und Diskussionsanalyse zeigt, dass sich die Stimmung für Cardiex in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für Cardiex basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.