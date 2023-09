CardiaCare schließt Seed-Extension-Finanzierung ab, um klinische Pilotstudien zu unterstützen

Rechovot, Israel (ots/PRNewswire) -CardiaCare, ein Medizinprodukteunternehmen, das eine bahnbrechende tragbare Technologie zur Erkennung, Überwachung und nicht-invasiven Behandlung von Herzrhythmusstörungen mittels medikamentenfreier Neuromodulation entwickelt, hat kürzlich eine Seed-Extension-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Diese Finanzierung wurde von Solardis Health Ventures angeführt. Sie dient dazu, die Anwendungsbereiche der Technologie zu erweitern, insbesondere in Bezug auf verschiedene Behandlungsmöglichkeiten von Vorhofflimmern (AFib). Die Plattform von CardiaCare kann Ärzten gleichzeitig dabei helfen, ihre Patienten aus der Ferne zu überwachen und dynamische, personalisierte Neuromodulationsbehandlungen auf der Grundlage von Echtzeit-Patientendaten zu erstellen. Die Mission von CardiaCare ist es, die neue Standardversorgungsplattform für therapeutisches Monitoring für Patienten mit Herzrhythmusstörungen über das gesamte Versorgungsspektrum hinweg zu werden.„Der unterzeichnete Abschluss dieser Runde spiegelt das Potenzial der Technologie von CardiaCare wider, den Standard der Versorgung bei Vorhofflimmern zu verändern. Wir sind stolz darauf, Solardis Health Ventures zusammen mit versierten klinischen und kommerziellen Führungskräften im Team zu haben. Die Mittel werden verwendet, um bestehende und zukünftige doppelblinde, multizentrische klinische Studien zu unterstützen, die die klinische Wirksamkeit der Therapie von CardiaCare für verschiedene Indikationen nachweisen", so Ofer Halbreich, CEO.„Die innovative Lösung von CardiaCare hat das Potenzial, den Standard der Behandlung von Vorhofflimmern und anderen Herzrhythmusstörungen erheblich zu verändern, indem sie ein nicht-invasives Wearable einsetzt, das eine Neuromodulations-Stimulationstherapie verabreicht. Es laufen bereits mehrere klinische Studien, da wir uns bemühen, diesen Fortschritt in der Herzpflege auf den Markt zu bringen", so Ken Nelson, Vorstandsvorsitzender.„Der neuartige Ansatz von CardiaCare zur Behandlung von Vorhofflimmern mittels Neuromodulation wird einen Paradigmenwechsel für die Millionen von Patienten bedeuten, die keine Alternativen zu toxischen Medikamenten, Kardioversions-Schocktherapie oder invasiven Verfahren haben. Solardis Health Ventures ist stolz darauf, diese Runde anzuführen und die Mission von CardiaCare zu unterstützen, das erste therapeutische Wearable für Patienten mit Herzrhythmusstörungen zu werden", fügte Amir Soltanianzadeh, Gründer & Geschäftsführender Gesellschafter von Solardis Health Ventures, hinzu.Informationen zu CardiaCareCardiaCare ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Israel, das eine Plattform zur Behandlung und Überwachung von Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern entwickelt. Das Unternehmen wurde von dem Herzrhythmus-Spezialisten und Unternehmer, Amos Ziv, gegründet, nach mehr als einem Jahrzehnt der Betreuung und Entwicklung neuer Therapien für Patienten mit Vorhofflimmern. Webseite: https://my-CardiaCare.com (https://my-cardiacare.com/)Medienkontakt:Ofer HalbreichCEO, CardiaCareE-Mail: Ofer@my-CardiaCare.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2211091/CardiaCare_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cardiacare-schlieWt-seed-extension-finanzierung-ab-um-klinische-pilotstudien-zu-unterstutzen-301928364.htmlPressekontakt:+972-54-6241679Original-Content von: CardiaCare, übermittelt durch news aktuell