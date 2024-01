Card Factory Aktie: Was macht der Markt?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Card Factory abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates für das Unternehmen vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 125 GBP, was einem potenziellen Anstieg der Aktie um 15,96 Prozent entspricht und somit eine positive Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Card Factory-Aktie zeigt eine neutrale Position, mit einem RSI7-Wert von 28,57 (positiv) und einem RSI25-Wert von 54,43 (neutral). Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als positiv bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Card Factory mit einem Wert von 6,73 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 25,81, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung basierend auf dem KGV.

Das Anleger-Sentiment für die Card Factory-Aktie wird als neutral eingestuft, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren und auch das Meinungsbild insgesamt neutral ausfiel.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen, dem Relative Strength Index, der fundamentalen Analyse und dem Anleger-Sentiment.