Card Factory Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit. Der RSI ist ein technischer Indikator, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei der Bewertung von Card Factory wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der 25-Tage-RSI berücksichtigt.

Der 7-Tage-RSI von Card Factory beträgt derzeit 34,43 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 51,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs erhält Card Factory eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 beträgt 97,24 GBP, während der Aktienkurs bei 101,4 GBP liegt, was einer Abweichung von +4,28 Prozent entspricht. Auf Basis des GD50 von 99,67 GBP in den letzten 50 Tagen wird ebenfalls ein "Neutral"-Wert festgestellt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz weist Card Factory eine mittlere Aktivität auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Analysten haben die Aktie von Card Factory in den letzten zwölf Monaten mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Card Factory, aber das Kursziel liegt im Durchschnitt bei 125 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 23,27 Prozent ergibt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Daher wird die Aktie von Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

