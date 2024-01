Card Factory Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs der Card Factory verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,81 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 14,09 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt bei 5,31 Prozent, und hier liegt die Card Factory aktuell 14,5 Prozent darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass die Card Factory von diesen in den letzten 12 Monaten 0 Mal als "Gut" und 1 Mal als "Neutral" bewertet wurde. Langfristig erhält sie somit das Rating "Neutral". In Bezug auf den aktuellen Kurs von 104,2 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 19,96 Prozent und ein mittleres Kursziel von 125 GBP, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Dividendenpolitik der Card Factory weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Spezialität Einzelhandel eine Differenz von 4,41 Prozentpunkten auf, was dazu führt, dass sie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.