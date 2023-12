Carclo-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmung und die Diskussion um die Aktien von Carclo wurden genauer unter die Lupe genommen. Sowohl die Analysen von Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet wurden dabei berücksichtigt. Es zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine neutrale Einschätzung ergeben. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität weisen eine mittlere Aktivität auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Carclo zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein eher schlechtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 12,48 GBP, während der Kurs der Aktie aktuell bei 9,06 GBP liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -27,4 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 10,35 GBP zeigt eine Abweichung von -12,46 Prozent und bestätigt somit das schlechte Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Auch die behandelten Themen rund um den Wert waren vorwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Carclo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,59 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche ist dies eine Underperformance von -14,93 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Carclo 14,93 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.