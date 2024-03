Carclo Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Carclo ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Es gab nur an einem Tag negative Diskussionen, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Sentiment. Die Dividendenrendite von Carclo liegt mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8,18 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 10,17, was 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer Unterbewertung des Titels führt. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Carclo im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,85 Prozent erzielt, was 24,3 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Unterperformance mit "Schlecht" bewertet.

