Carclo Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Aktienkurs von Carclo im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") zeigt eine Rendite von -33,59 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -20,46 Prozent. Auch hier liegt Carclo mit 13,13 Prozent deutlich darunter. Dies führte im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Carclo liegt der RSI7 aktuell bei 49,21 Punkten und der RSI25 bei 57,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass Carclo weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Carclo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 12,53 GBP. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,06 GBP, was einem Unterschied von -27,69 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carclo bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,44 als unterbewertet gilt. Somit erhält Carclo eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.