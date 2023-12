Carclo Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Das Anleger-Sentiment für die Carclo-Aktie ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse der Carclo-Aktie ergibt ebenfalls eine negative Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 12,53 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 9,06 GBP lag, was einem Unterschied von -27,69 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,46 GBP liegt unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -13,38 Prozent darstellt. Daher wird auch aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass Carclo weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und der Branche "Chemikalien" liegt die Rendite der Carclo-Aktie um mehr als 13 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Rendite von -33,59 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Carclo-Aktie sowohl basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse als auch dem Branchenvergleich Aktienkurs.