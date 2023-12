Carclo Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Carclo. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 41,89 Punkte, was darauf hindeutet, dass Carclo weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich dasselbe Bild, da auch hier Carclo weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 68,31. Auch für den RSI25 erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend wird Carclo für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Carclo derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,34 GBP, während der Aktienkurs (9,49 GBP) um -23,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 10,12 GBP, was einer Abweichung von -6,23 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet. Auch bei der Kommunikationsfrequenz wurden weder Zunahmen noch Abnahmen festgestellt, was Carclo auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung einbringt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Carclo beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Carclo eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten in Bezug auf die Dividendenpolitik.