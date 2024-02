Carclo Aktie: Ist das noch normal?

Die Dividendenrendite von Carclo beträgt derzeit 0 Prozent, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie, der bei 0 Prozent liegt. Daher haben unsere Analysten Carclo eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik gegeben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Carclo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,67 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 8,89 GBP liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -23,82 Prozent und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (9,13 GBP) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,63 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Carclo liegt bei 44,12 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher erhält Carclo auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Carclo also mehrere "Neutral"-Bewertungen in Bezug auf ihre Dividendenpolitik, technische Analyse, Relative Strength Index und Sentiment/Buzz in den sozialen Medien.