Carbonxt tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf die Carbonxt-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und gibt eine neutralere Einschätzung. Demnach wird das Wertpapier auf Basis des RSI25 mit "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating in der Analyse führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Carbonxt derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,07 AUD, während der Aktienkurs (0,064 AUD) um -8,57 Prozent darüber liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,07 AUD, was einer Abweichung von -8,57 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Carbonxt von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt und somit zu einer "Gut"-Einstufung bei der Messung der Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz bei Carbonxt. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurden festgestellt, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.