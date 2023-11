Carbonxt-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Almonty Industries":

Die Auswertung des Sentiments und des Buzzes für die Carbonxt-Aktie ergibt ein gemischtes Bild. In Bezug auf die Stimmungsänderung der Anleger gab es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -7,14 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine positive Abweichung von +8,33 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Carbonxt-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls gemischte Bewertungen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Carbonxt-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Anleger führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine gemischte Einschätzung für die Carbonxt-Aktie. Während das Sentiment der Anleger positiv ist, zeigen die technische Analyse und der RSI gemischte Bewertungen, die zu einer insgesamt neutralen bis schlechten Einschätzung führen.