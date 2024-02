Carbonxt Aktie: Lieber erstmal halten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Carbonxt ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Carbonxt-Aktie beträgt 55,56, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 33,64 für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität für Diskussionen über Carbonxt gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Carbonxt wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Carbonxt-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,1 AUD weicht somit um +42,86 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Carbonxt-Aktie mit einer Abweichung von +25 Prozent ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Carbonxt-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.