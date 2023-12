Carbonxt Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Analyse von Carbonxt hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deutet auf eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung "Neutral" für Carbonxt in diesem Punkt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 43,77 Punkten und zeigt an, dass Carbonxt weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, wobei Carbonxt auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine Einstufung als "Schlecht", da der Kurs der Aktie -5,71 Prozent über dem GD200 verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage entspricht der gleitende Durchschnittskurs einer Abweichung von +10 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Stimmung zu Carbonxt auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" und wird hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.