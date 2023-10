Carbon Unternehmen: Quartalsbilanz-Vorschau und Aktienanalyse in 152 Tagen

In 152 Tagen wird das Carbon Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden, Germany seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Mit welchem Umsatz- und Gewinnzahlen können Aktionäre rechnen? Und wie entwickelt sich die Carbon Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 152 Tage bis die Carbon Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 813,71 Mio. EUR vor Börseneröffnung die neuen Quartalszahlen vorstellen wird. Aktionäre als auch Analysten warten gebannt auf das Ergebnis. Denn die Analystenhäuser rechnen laut Datenanalyse aktuell mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal.

Hatte Carbon im 4. Quartal 2022 noch einen Umsatz von 282,00 Mio. EUR erzielt, wird jetzt mit einem Umsatzsprung um +104,05 Prozent auf 575,42 Mio. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll sich ändern und voraussichtlich um -6,82% fallen auf 52,46 Mio. EUR.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher optimistisch. So soll der Umsatz um +104,05 Prozent steigenfallen und der Gewinn um -6,82 Prozent auf 118,25 Mio. EUR.

Der Gewinn bleibt weiter positiv und wird sich voraussichtlich um -6,82% verändern auf 118,25 Mio. EUR im Gegensatz zum Vorjahr.

Die Schätzungen der Quartalszahlen werden von den Aktionären nicht in allen Fällen vorab positiv aufgenommen. So hat sich der Kurs in den letzten 30 Tagen um -10,50% verändert.

Auf Sicht von 12 Monaten soll die Aktie bei 10,60 EUR stehen, was auf Basis des aktuellen Kurses einen Gewinn von +77,70% bedeutet. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen wollen, können auf Basis der Schätzungen der Experten mit einem Gewinn von +77,70% auf 12 Monate rechnen.

Laut Charttechnik ist der Kurstrend bei Carbon stark negativ und der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

