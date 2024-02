Carbon Transition ASA Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Aquila Asa in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend eine neutrale Haltung gegenüber Aquila Asa gezeigt. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1 NOK liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,97 NOK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 0,97 NOK, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Aquila Asa liegt bei 88, was als "schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 45,94, was zu einer "neutralen" Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird das Rating daher als "schlecht" eingestuft.