Carbon Transition ASA Aktie: Was wird das noch werden?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Aquila Asa gesprochen. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Sentiment und Buzz in Bezug auf Aquila Asa haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral". Es wurde keine Zunahme oder Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Aquila Asa daher auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand der Anzahl der Aufwärtsbewegungen. Der RSI der Aquila Asa liegt bei 54,41, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 bezieht sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für Aquila Asa bei 52, was ebenfalls auf eine weder überkauft noch überverkauft Situation hinweist. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Aquila Asa derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,01 NOK, während der Kurs der Aktie bei 0,918 NOK liegt, was einer Abweichung von -9,11 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,96 NOK, was einer Abweichung von -4,38 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Neutral".