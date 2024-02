Carbon Transition ASA Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse von Aquila Asa zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1 NOK, was dem aktuellen Schlusskurs von 1.025 NOK entspricht, was einer Abweichung von +2,5 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 0,97 NOK, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine Abweichung von +5,67 Prozent aufweist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für Aquila Asa auf der kurzfristigen Analysebasis. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Aquila Asa weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 49,15 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 41,6 Punkten ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Somit wird Aquila Asa insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Aquila Asa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält Aquila Asa basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren eine gemischte Bewertung mit einer Tendenz zu "Gut".