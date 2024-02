Carbon Transition ASA Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Aquila Asa wurden über einen längeren Zeitraum analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit ebenfalls einer neutralen Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt ebenfalls neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Aquila Asa sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 64,15 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 49,55 Punkten liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1 NOK liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,96 NOK liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis der GD200. Ähnlich verhält es sich beim GD50, bei dem die Aktie ebenfalls neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Aktie von Aquila Asa.