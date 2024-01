Carbon Streaming Corporation Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Carbon Streaming":

Die Aktienanalyse von Carbon Streaming zeigt, dass das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend ist. Die betrachteten trendfolgenden Indikatoren, wie der gleitende Durchschnitt des 50- und 200-Tages-Durchschnitts, zeigen dies deutlich. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,62 USD liegt, was einer Abweichung von -38,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,69 USD über dem letzten Schlusskurs von 0,62 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Carbon Streaming daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung im Kommunikationsverhalten über Carbon Streaming. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattfanden. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Hier wurde über Carbon Streaming unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carbon Streaming derzeit bei 0 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Carbon Streaming nur 0,71 Euro zahlt, was 99 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 53, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Einstufung erlaubt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung für Carbon Streaming.